Мособлдума продлила бесплатное обучение по программам переподготовки для детей-сирот
Детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями сохранили право на бесплатное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих. В следующем году их пройдут 110 человек. Такой закон приняли в Мособлдуме.
Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, для таких детей также предусмотрено ежемесячное пособие.
«У ребят также сохраняется право в период прохождения обучения на полное государственное обеспечение, получение социальной стипендии, выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, пособия при выпуске, материальную помощь и проезд», - сказал он.
Голубев добавил, что в 2024 году правом на бесплатное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих смогут воспользоваться 110 человек.
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