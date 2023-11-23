Мособлдума приняла закон по расчету налога по патентной системе для ИП

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Так, с 2024 года размер потенциально возможного годового дохода для ИП, работающих без наемных работников, увеличат на темп прироста фиксированных страховых взносов - на 8%.

При этом ПВГД за единицу физического показателя увеличат на среднегодовой индекс потребительских цен на 2024 год - на 6,8%.

Отмечается, что данные меры позволят избежать выпадающих доходов муниципальных образований, которые могут составить в следующем году 400 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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