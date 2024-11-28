28 ноября 2024, 14:06

Мособлдума приняла закон об оснащении народных дружинников

Медиасток.рф
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Мособлдума приняла закон об обеспечении деятельности дружинников. Теперь они получат современное обмундирование, а нагрудный знак заменят шевроном.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье вместе с сотрудниками правоохранительных органов за соблюдением общественного порядка активно следят народные дружины. Очень важно чтобы дружинников в регионе становилось больше, а их работа была максимально безопасной.

«Мы приняли закон об утверждении образцов форменной одежды и отличительной символики дружинника для комплектования народных дружин современным обмундированиям по новым стандартам. В бюджете на 2025 год на эти цели дополнительно выделяется свыше 58 миллионов рублей», - пояснил Брынцалов.

Одежда Работа Мособлдума
28 ноября 2024, 14:25
Концерт ко Дню матери с участием местных артистов прошел в Мытищах
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В жительниц городского округа Мытищи подготовили концерт «Сердце, наполненное любовью». Мероприятие посвятили Дню матери. Зрители увидели песенные и танцевальные номера местных коллективов.

Концерт «Сердце, наполненное любовью», приуроченный ко Дню матери, состоялся в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. Свои номера гостям мероприятия представили поэт Вадим Попов, вокалистки Марианила Рутс и Виктория Черкасова. А детские творческие образцовые коллективы городского округа Мытищи выступили с песенными и танцевальными представлениями. Особенное впечатление на собравшихся произвел перфоманс музыкантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Мытищи Концерты
28 ноября 2024, 14:24
Зарплаты педагогов проиндексируют в Подмосковье в 2025 году
Медиасток.рф
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В 2025 году зарплаты педагогов в Подмосковье повысят, учитывая рост средней заработной платы в регионе. Закон, принятый на заседании Мособлдумы, регулирует финансирование государственных гарантий на получение бесплатного дошкольного, начального, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных учреждениях области за счет регионального бюджета.

Документ определяет порядок расчета нормативов финансирования, их величину, а также методики прогнозирования численности учащихся и работников, используемые для расчёта субвенций.

Председатель Комитета по образованию Линара Самединова отметила, что основные изменения затрагивают увеличение окладов педагогов в дошкольном и общем образовании, а также индексацию зарплат в связи с увеличением средней заработной платы в Московской области. С 1 января при расчете окладов будет учитываться только категория педагога, тогда как ранее учитывался также стаж.

Принятый закон также регулирует расчет субвенций на финансирование частных школ и детских садов, выплаты молодым специалистам, компенсации за проезд и оплату детских садов, а также обеспечение питания в частных школах. Ключевое изменение связано с укрупнением окладов педагогов с начала 2025 года.

Школы Учителя
28 ноября 2024, 13:06
Международный фестиваль школьного спорта начался в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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Международный фестиваль школьного спорта среди стран СНГ начался в Химках. В нем примут участие более 50 человек из разных регионов России и Белоруссии.

В турнире будут участвовать юноши и девушки от 11 до 13 лет в составе школьных команд. С приветственным словом к ним обратился местный депутат и президент федерации спортивной борьбы округа Игорь Панчук.

«Данные соревнования дадут возможность дальше прогрессировать ребятам, развиваться и выступать уже на более высоком уровне. Но главная цель фестиваля - знакомство с культурой соседних стран и укрепление дружеских отношений», - отметил он.

Фестиваль ежегодно проводят в разных регионах России с 2013 года. В этом году турнир проведут по шести видам спорта. Это спортивная борьба, настольный теннис, волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол и шахматы.

Спортсмены
28 ноября 2024, 12:55
Подмосковные КПО переработали более 20 тысяч тонн металла с начала года
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 20 тысяч тонн металла переработали в Подмосковье. Больше всего — почти пять тонн утилизировали на КПО в Егорьевске.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, переработка металлических отходов проходит в несколько этапов.

Сначала отделяют лом от других отходов с помощью сильного магнита, далее обрабатывают металл в очистительных ванных, разделяют металлический лом на черный и цветной, затем он идет в переплавку.

И заключительный этап - из-за переплавленного лома делают металлические листы, которые потом превращаются в цельные рулоны, а также стержни, арматуру и проволоку.

Переработка Егорьевск Металлы

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