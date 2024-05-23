Мособлдума приняла закон о деятельности общественных советов

Председатель Общественной палаты Московской области (ОПМО) Анатолий Торкунов заявил, что одобрение законопроекта демонстрирует показатель большого доверия со стороны власти. Он подчеркнул, что над документом проделана огромная работа, которая иногда продвигалась сложно, но благодаря губернаторской поддержке и содействию со стороны председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, удалось получить отличный результат.

«Факт принятия этого закона ясно и недвусмысленно демонстрирует стратегию лидерства региона, реализуемую губернатором. Сейчас общественные советы формируются самими ведомствами. Но принятый закон позволит ОПМО прямо влиять на процесс их формирования, активнее взаимодействовать с органами госвласти», - указал Анатолий Торкунов.

Он добавил, что закон будет рекомендован к принятию и в других регионах России в качестве эталонного.

Общественные советы призваны усилить связь с гражданским обществом. Это позволит максимально учитывать мнение жителей Московской области при принятии важных государственных решений.

«Это еще один шаг для развития общественного контроля в регионе. Общественные советы будут помогать министерствам и ведомствам учитывать мнения и потребности людей», - отметил Игорь Брынцалов.

В заключение председатель Мособлдумы добавил, что общественники будут следить за их деятельностью и принимать участие в обсуждении проектов постановлений, что в свою очередь поможет учесть мнение жителей Подмосковья при разработке актов.

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