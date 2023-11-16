16 ноября 2023, 12:08

Мособлдума приняла за основу законопроект о трехлетнем бюджете Подмосковья

Unsplash
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Проект закона о трехлетнем бюджете Подмосковья приняли на заседании Мособлдумы. Работу над главным финансовым документом продолжат. На следующем этапе необходимо получить заключение губернатора Московской области на представленные поправки к проекту закона, а в третьем чтении законопроект вынесут на голосование с учетом бюджетных ассигнований.

«После принятия в первом чтении законопроекта прошло чуть больше двух недель. Все это время мы работали над документом, шла донастройка отдельных статей бюджета», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На заседании Контрольно-счетная палата, комитеты и депутаты регионального парламента внесли свои замечания - всего их поступило 73. По большей части вопросы касались выделения дополнительных средств на строительство и ремонт соцобъектов, инженерной и спортивной инфраструктуры и благоустройство территорий в городских округах.

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Мособлдума
16 ноября 2023, 12:37
Новые стандарты. Андрей Воробьев рассказал о второй жизни поликлиники в Молодежном после ремонта
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Поликлинику в городском округе Молодежный обновили в прошлом году, чтобы привести к единому подмосковному стандарту, а в апреле в ней появился новый кабинет УЗИ с современным оснащением. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что благодаря ремонту появились и комфортные зоны ожидания.

Поликлинику построили в далеком 1963 году, а в 2022-м ее преобразили, отремонтировав фасад, крышу, инженерные системы и внутреннюю отделку.

«Важная локация для всех жителей Молодежного - поликлиника. Она единственная в городском округе. И тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить на соседние территории за медицинской помощью», - подчеркнул глава Подмосковья.

Вместе с тем поликлиника получила передовое медицинское оборудование. Например, дентальный рентген с визиографом, аппарат для суточного мониторинга артериального давления и не только.

Обустроили кабинеты физиотерапии и массажа, появились процедурное и прививочное помещения, работает дневной стационар.

Пациенты, по ее словам, приезжают и из Вереи, и из Наро-Фоминска. Поликлиника обслуживает свыше двух тысяч взрослых и 628 детей.

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Еще одно важное изменение - здесь создали безбарьерную среду для малоподвижных пациентов. Есть фильтр-бокс для приема инфекционных больных, рентген-кабинет, физиокабинет, соляная комната.

Заведующая поликлиникой, врач-педиатр Светлана Соболева поделилась, что медицинский центр изменился и внешне, и внутренне.

«Появились новые кабинеты, отдельно выделили дневной стационар - две комфортабельные палаты с кондиционерами. Также теперь у нас есть галокамера, которая пользуется большой популярностью у жителей. Потому что не так давно многие перенесли ковид, а при реабилитации соляная комната очень помогает», - подчеркнула она.

Благодаря ремонту появилась колясочная зона под крышей, обособили детское отделение.

Андрей Воробьев Поликлиники Медицина Молодежный Ремонтные работы
16 ноября 2023, 12:32
Более 850 тысяч обращений за выплатами на питание поступило в Подмосковье онлайн с 2019 года
Unsplash
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Жители Подмосковья могут оформить ежемесячную выплату на питание онлайн с 2019 года. За это время услугой воспользовались более 850 тысяч раз, из которых 80 тысяч — в этом году.

«Подмосковные мамы могут оформить выплату на питание на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении „Добродел“. Кроме того, безошибочно подать электронное заявление помогут „умные“ сервисы», - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На выплаты могут претендовать беременные на сроке от 12 недель, кормящие матери и дети до трех лет. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Решение о предоставлении услуги примут в течение недели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Добродел
16 ноября 2023, 12:31
Спартакиада в Павловском Посаде собрала 14 команд спасателей и пожарных
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На пожарном манеже стадиона «Юность» в Павловском Посаде спасатели и пожарные «Мособлпожспаса» поучаствовали в спартакиаде. Они соревновались в шести видах спорта.

«И вот данная стрельба - это последний вид спартакиады. По итогам этих соревнований определиться уже победитель в общекомандном зачете по итогам всего сезона спортивного. То есть очень важный и ответственный момент», - сообщил начальник учебного центра ГКУ «Мособлпожспас» Александр Гаврилов.

На огневой рубеж вышли команды 14 территориальных управлений. Все участники - профессионалы, ежедневно спасающие людей. Стреляют из пневматики с расстояния 10 метров. Каждому выдали по пять пуль для чистовой стрельбы и три патрона для пристрелки.

«Наша специфика работы заключается в том, чтобы держать состав в полной физической подготовке, всегда готовыми прийти на помощь, тем людям, которые оказались в какой-то тяжёлой, скажем так, коварной жизненной ситуации. Это как пожары, ДТП, так и поиск пострадавших», - заявил замначальника ПСЧ № 254 Павлово-Посадского городского округа Алексей Слепцов.

По мишеням палит не только мужской состав. Участие приняла победительница прошлого года Мария Вежнина.

«В спорте постоянно по работе, в спорте по жизни. Стрельбой не так давно занимаюсь, так как здесь стали проводить соревнования», - рассказала спасатель первого класса ПСЧ № 305 Мария Вежнина.

Все участники показали неплохие результаты. За ходом соревнований следили профессиональные судьи. Первое место заняла команда Каширского территориального управления, второе - Ступинское, на третьем месте оказались спасатели из Щелкова.

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Павловский посад
16 ноября 2023, 12:24
Почти 500 жителей Москвы и Подмосковья побывают на Рождественском балу в декабре
Министерство культуры и туризма МО
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Ежегодный Рождественский бал состоится 24 декабря в усадьбе Охотниковых. В нем примут участие около 500 жителей Москвы и Подмосковья, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На мероприятии запланированы детское и взрослое отделения, выступления воспитанников частной школы «Ретро», бальная и джазовая программы. Для гостей выступит солист Большого театра баритон Анджей Белецкий.

«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых рождественских и новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», - отметил Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста из Объединения рода Романовых.

Организаторы мероприятия - Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Павел Кундиус. Событие проводится при поддержке Минкультуры Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Фестивали

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