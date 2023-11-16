Мособлдума приняла за основу законопроект о трехлетнем бюджете Подмосковья
Проект закона о трехлетнем бюджете Подмосковья приняли на заседании Мособлдумы. Работу над главным финансовым документом продолжат. На следующем этапе необходимо получить заключение губернатора Московской области на представленные поправки к проекту закона, а в третьем чтении законопроект вынесут на голосование с учетом бюджетных ассигнований.
«После принятия в первом чтении законопроекта прошло чуть больше двух недель. Все это время мы работали над документом, шла донастройка отдельных статей бюджета», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
На заседании Контрольно-счетная палата, комитеты и депутаты регионального парламента внесли свои замечания - всего их поступило 73. По большей части вопросы касались выделения дополнительных средств на строительство и ремонт соцобъектов, инженерной и спортивной инфраструктуры и благоустройство территорий в городских округах.
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