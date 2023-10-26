Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета региона на 2024 год
Московская областная дума приняла к рассмотрению проект бюджета региона и бюджета ТФОМС на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Планируется, что доходы Подмосковья превысят один триллион рублей.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что большая часть бюджета региона будет направлена на реализацию социально значимых вопросов.
«Мы должны выполнить все социальные обязательства перед нашими жителями в полном объеме», - указал Брынцалов.
Он подчеркнул, что в Московской области продолжится строительство социальных объектов, таких как больницы, школы и детские сады. На эти цели будет выделено более 92 миллиардов рублей. По словам Брынцалов, предстоит серьезная работа.
«Необходимо принять не просто бюджет, который покроет базовые потребности региона, а бюджет развития», - отметил Брынцалов.
Председатель Мособлдумы добавил, что особое внимание необходимо уделить экономическому блоку и импортозамещению. Кроме того, регион продолжит оказывать помощь участникам СВО и их семья по поручению президента РФ Владимира Путина.
Прежде чем окончательно утвердить бюджет, документ будет обсуждаться на публичных слушаниях, где представители общественности и жители региона также смогут озвучить свои предложения. Предполагается, что они пройдут 14 ноября.
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