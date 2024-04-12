Мособлдума предложила внедрить функцию снятия депутатов с должности через «Госуслуги»

Читайте нас в:

Представитель партии «Новые люди», депутат Лев Закиров, выступивший на заседании Мособлдумы, предложил использовать портал госуслуг в качестве инструмента для отзыва глав и депутатов за неэффективную работу.

Этот шаг, по его мнению, будет способствовать активизации граждан и позволит властям оставаться в курсе текущих событий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».