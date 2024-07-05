Мособлдума поздравила работников промышленности с профессиональным праздником

Подмосковье занимает второе место в стране по эффективности промышленной политики и обрабатывающей промышленности.

«Промышленность - это основа экономики нашей области. Особый вклад вносят обрабатывающие производства, ведь это и продукты питания, и лекарства, и другая продукция», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что на данный момент в Подмосковье работает свыше 18 тысяч обрабатывающих производств, а в сфере задействованы более полумиллиона человек.

В регионе уделяют большое внимание поддержке представителям этой сферы. Так, производители импортозамещающих товаров в машиностроении, фармацевтике, электронике и других сферах могут получить в аренду земельный участок за 1 рубль. Помимо этого, им доступна аренда земельного участка без торгов, налоговые льготы и специальные инвестиционные контракты.

Ознакомиться со всеми мерами поддержки и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. Он поможет вывести процесс импортозамещения на новый уровень и будет способствовать развитию экономики региона.

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