Мособлдума поздравила работников леса с профессиональным праздником

«Благодарим всех работников леса в Подмосковье, чей преданный и неустанный труд позволяет нам наслаждаться красотой природы и ее щедрыми дарами. Наша общая задача - сохранить и приумножить этот богатый ресурс для будущих поколений», - сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он отметил также труд лесных пожарных, которые вносят огромный вклад в обеспечение безопасности лесов Подмосковья и часто предотвращают настоящие катастрофы.

«С учетом важности и сложности работы в Московской области действует закон, который предусматривает возможность страхования лесных пожарных за счет средств регионального бюджета. В настоящее время застрахованы 477 человек», - добавил Шапкин.

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