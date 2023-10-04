Мособлдума перечислила меры поддержки научных и промышленных предприятий в Подмосковье

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«Это достижение отечественной науки, в которое внесли вклад работники промышленности и науки Подмосковья. Ведь именно в нашем наукограде Королеве находился центр сборки спутника. Сегодня эта работа продолжается - на заводах и в научных организациях региона реализуются новейшие космические проекты», - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в регионе восемь наукоградов, пять особых экономических зон, более 300 научных организаций, где работают свыше 39 тысяч исследователей.

В обрабатывающей промышленности Подмосковья - более 1300 предприятий и 480 тысяч работников. Регион занял второе место в рейтинге Минпромторга по эффективности промышленной политики.

Для успешного функционирования промышленности и науки в Подмосковье принят ряд мер поддержки. Предприятия получают налоговые льготы, им возмещают до 20% затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях импортозамещения. Действуют льготные программы «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость для МСП за 1 рубль» и «Подмосковные 10 га». Инвесторы могут получить землю без торгов, а также льготные кредиты.

Подмосковье поддерживает и молодых ученых. Для них действует социальная ипотека, благодаря которой в 2023 году жилье приобрели 57 человек. Специально для специалистов научной сферы вручается премия губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ежегодно ее лауреатами становятся 15 молодых ученых и авторских коллективов. Размер гранта - 700 тысяч рублей. Есть также премия губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Победители получают по миллиону рублей.

Больше информации о поддержке промышленности и науки Подмосковья можно узнать на Инвестиционном портале.

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