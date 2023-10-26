Мособлдума отменила аукционы на право пользования недрами при строительстве и ремонте дорог
Мособлдума приняла закон, отменяющий аукционы на право пользования недрами при строительстве и ремонте дорог. Их будут предоставлять без торгов, если добытые ресурсы будут использовать для проведения работ.
По словам председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, эти изменения снижают риски необоснованного завышения стоимости полезных ископаемых при строительстве.
«Что дают нам изменения - снижаются риски необоснованного завышения стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве автодорог, сокращается срок предоставления участка недр - с более чем 50 дней до 30, а также устанавливается фиксированный размер разового платежа при пользовании недрами», - сказал он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».