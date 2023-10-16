Мособлдума назвала сроки открытия школы для 1,5 тысячи учеников в Балашихе

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«Проект школы современный. Она будет очень просторной, здесь даже есть открытое пространство - двухуровневое, с прозрачной крышей. Все решения, которые мы видим, интересные», - отметил Игорь Брынцалов.

Он рассказал, что строительство школы финансируется из трех источников и составляет более двух миллиардов рублей.

Сейчас строители работают над тем, чтобы успеть закрыть тепловой контур здания до морозов. Затем начнется чистовая отделка поверхностей.

«Выполнены все несущие конструкции, все перегородки. Выходим на штукатурку стен. На объекте работают 150-160 человек», - рассказал руководитель строительства Данил Хакимов.

«Уверен, к весне мы увидим полные очертания задуманного архитекторами. Будем продолжать сопровождать проект, чтобы все было реализовано в сроки», - добавил Брынцалов после осмотра объекта.

В 2023 году в Подмосковье открылись 24 новые школы и три образовательных кластера. Более 20 тысяч детей сели за парты в этих учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов.

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