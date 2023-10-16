Мособлдума назвала количество учеников в детских школах искусств Подмосковья

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Всего школу посещают более 1,3 тысячи человек. Из них 149 учатся рисовать в новом отделении. По словам Брынцалова, это одно из самых больших учреждений региона, которое открыл заслуженный деятель искусства России Георгий Свиридов в 1954 году.

«Те традиции, которые были заложены ещё тогда, сегодня опытными, лучшими педагогами передаются нашим детям. Школа занимает первое место в регионе среди учреждений дополнительного образования сферы культуры. А всего таких учреждений в Подмосковье 189, в которых обучается свыше шести тысяч детей», - сказал он.

В школе обустроили шесть кабинетов для занятий. Они оборудованы интерактивными досками, планшетами, стульями и столами, а также принтерами и компьютерами. Для родителей создали комфортную зону ожидания.

«Мы видим глаза детей, которые занимаются здесь по разными предметам - они горят желанием здесь учиться. А отсюда и рождаются достижения, приходят победы в конкурсах и других мероприятиях. Очень рад, что учреждение открылось, а коллектив, который здесь работает и высоко квалифицирован, может свои наработанные знания передавать нашим детям», - сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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