Мособлдума назвала число городов воинской доблести в Подмосковье
День воинской доблести отмечается в Подмосковье 6 мая. В Мособлдуме напомнили, что 34 города, села и деревни в регионе носят почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Это места, где во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения.
«Этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших на территории нашего региона во время Великой Отечественной войны. После кровопролитных боев под Москвой, благодаря мужеству и стойкости защитников столицы, враг был остановлен и отброшен назад», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В 2015 году в Подмосковье приняли закон, согласно которому некоторым городам, поселкам, селам и деревням присваивается почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». На сегодняшний день это 34 локации.
Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено: - городу Истра; - городу Кашира; - городу Солнечногорск; - городу Верея; - поселку Дорохово; - городу Клин; - селу Молоди; - деревне Нефедьево; - городу Серпухов; - городу Звенигород; - посёлку Колюбакино; - деревне Ленино; - деревне Леоново; - селу Ярополец; - городу Лобня; - деревне Степыгино; - селу Осташево; - селу Спасс; - селу Каменское; - селу Середа; - селу Семёновское; - селу Званово; - рабочему поселку Лотошино; - городу Волоколамск; - деревне Мокрое; - деревне Калицино; - городу Яхрома; - городу Ногинск; - поселку Зендиково; - городу Кубинка; - городу Подольск; - рабочему поселку Тучково; - рабочему поселку Шаховская; - городу Руза.
Почетное звание России «Город трудовой доблести» присвоено Коломне, Ступине и Подольску.
Почетное звание России «Город воинской славы» носят Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск.
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