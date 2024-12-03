03 декабря 2024, 14:43

Мособлдума напомнила жителям о бесплатной юридической помощи

Unsplash
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День юриста отмечают в России 3 декабря. С начала года в Подмосковье более 4 тысяч жителей получили бесплатную юридическую помощь, сообщили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в этот день особое внимание уделяют специалистам, посвятившим себя защите прав и свобод граждан и служению Закону. Он подчеркнул, что юристы Подмосковья активно способствуют укреплению правовой культуры и развитию регионального законодательства, при этом акцентируя внимание на доступности бесплатной юридической помощи и повышении правовой грамотности.

Брынцалов упомянул, что жители Подмосковья могут воспользоваться бесплатной юридической помощью в случаях, установленных федеральным законодательством. Он привел примеры категорий граждан, имеющих право на такие услуги, в число которых входят участники специальной военной операции (СВО) и их семьи, инвалиды, дети-сироты и другие льготные группы.

Говоря о статистике, председатель сообщил, что за первые десять месяцев 2024 года сотрудники Госюрбюро оказали бесплатную юридическую помощь почти по 3,5 тысячам заявлений, среди которых 730 поступило от участников СВО и их семей. Более 760 случаев бесплатной помощи оказали адвокаты Московской области.

Брынцалов также напомнил, что в этом году Мособлдума приняла закон, который предоставляет бойцам СВО и их семьям возможность получать бесплатную юридическую помощь, включая представительство в судах и других органах от сотрудников Госюрбюро и адвокатов, участвующих в системе бесплатной юрпомощи.

Для улучшения доступности услуг Госюрбюро запустило мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи, получивший название юрмобиль. Брынцалов отметил, что благодаря этому проекту жители могут быстро и удобно получать юридические консультации.

«В этом году юрмобиль посетил 41 городской округ и оказал бесплатные консультации по 256 заявлениям», - подытожил Игорь Брынцалов.

Бесплатную юрпомощь оказывает Государственное юридическое бюро. Юристы консультируют граждан в 13 пунктах приема в разных округах Московской области, адреса которых можно найти на сайте Госюрбюро.

Адвокаты Мособлдума
03 декабря 2024, 14:45
Подмосковные дзюдоисты выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях
Федерация дзюдо России
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Подмосковные спортсмены выиграли три медали на Кубке России по дзюдо. Они получили золотую, серебряную и бронзовую награды.

Как рассказали в региональном Минспорте, лучший результат в своей весовой категории показал чемпион Европы из Подмосковья Алан Хубецов. В финале он одолел соперника Сергея Скоробогатова, выполнив бросок через бедро.

Серебряную медаль получила Дарья Захарова. Она уступила чемпионке России из Якутии Карине Ефимовой.

Третье почетное место заняла Алана Алборова.

Соревнования прошли в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря. В них приняли участие свыше 400 дзюдоистов из 48 регионов.

Спортсмены
03 декабря 2024, 14:40
Аварийный жилой дом снесли в поселке Лесозавода в Шатуре
Мособлархитектура
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Специалисты демонтировали аварийный многоквартирный дом № 12 в поселке Лесозавода городского округа Шатура. Его обнаружили в ходе работы по выявлению и ликвидации объектов, относящихся к незавершенному и самовольному строительству, а также аварийных зданий в Московской области.

Этот одноэтажный жилой дом с общей площадью 160 квадратных метров был построен в 1950-х годах прошлого века и находился в окружении жилой застройки. В 2024 году здание признали аварийным из-за его непригодности для дальнейшей эксплуатации.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» проведены мероприятия по расселению жильцов из четырех квартир. После этого дом был включен в список на снос и демонтирован осенью текущего года.

На данный момент территория освобождена от аварийного здания, строительный мусор вывезен и утилизирован. В администрации пока не определились с дальнейшим использованием освобожденного участка.

Всего на территории городского округа Шатура было выявлено 90 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 42 из них были снесены, достроены или приведены в соответствие, что составляет примерно 47% от общего числа. Работа в этом направлении продолжится.

Шатура Архитектура
03 декабря 2024, 14:40
Юные актеры из Ногинска выступили в финале проекта «Театральный поединок»
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Воспитанники театрального отделения Ногинской детской школы искусств приняли участие в финале Молодежного проекта «Театральный поединок». Ребята посетили мастер-класс выдающегося педагога-хореографа Ангелины Друбецкой «Сценическая пластика» и встречу с актрисой Дарьей Мельниковой.

Финал пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» прошел в Московском Губернском театре. Он объединил три сильнейшие команды этого года. Заключительную игру оценивало жюри, в состав которого вошли деятели российского театрального искусства. Почетными гостями мероприятия стали педагоги и мастера профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий.

Победу в проекте «Театральный поединок» одержала команда из Ликино-Дулево.

Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров домов культуры Подмосковья организовали лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры. Так, собравшиеся побывали на занятии преподавателя ГИТИСА Любови Кузнецовой об актерском этюде.

«Театральный поединок» собрал 32 коллектива из 26 городов Подмосковья. В течение года юные актеры участвовали в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

Школьники Молодежный Богородский
03 декабря 2024, 13:51
Еще одному сироте вручили жилищный сертификат в Раменском
Пресс-служба администрации г.о. Раменский
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В Раменском округе продолжается выдача жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей. Вручение очередного сертификата состоялось на днях.

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев передал жилищный сертификат студентке колледжа Гжельского государственного университета Марии Козловой. Она учится по специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий». В ноябре Мария отпраздновала свое 18-летие, и, получив сертификат, сделала шаг к самостоятельной жизни.

Глава округа поздравил девушку с наступлением совершеннолетия и выразил уверенность, что собственное жилье станет для нее надежным фундаментом для будущего. Вместе с опекуном Мария уже выбрала квартиру, и, по словам Эдуарда Малышева, вскоре она сможет отметить новоселье.

Это уже двадцатый сертификат, выданный в этом году на территории округа детям, оставшимся без попечения родителей. Программа «Жилище» продолжает помогать молодым людям начать взрослую жизнь с надежной поддержкой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Раменское

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