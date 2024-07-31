Мособлдума напомнила о штрафах за продажу энергетиков детям

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Московской области такой запрет действует с 2015 года из-за вреда энергетиков для подростков.

«Здесь важно отметить, что речь не идет обо всех напитках, в которых может быть кофеин, например о чае или кофе. Это касается именно тех напитков, на которых есть специальная маркировка о том, что их не рекомендовано употреблять детям до 18 лет и беременным женщинам», - пояснил спикер.

Отмечается, что такая маркировка есть на напитках, в которых содержатся высокие дозы кофеина или других тонизирующих компонентов. Напомним, за нарушение закона предусмотрены штрафы: до пяти тысяч рублей - для физических лиц, до 50 тысяч рублей - для предпринимателей и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.

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