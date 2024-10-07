07 октября 2024, 11:05

Мособлдума напомнила о поддержке жителей других регионов в пунктах временного размещения

Медиасток.рф
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Свыше 1,3 тысячи человек проживают в пунктах временного размещения в Подмосковье. Там находятся дети, пенсионеры и женщины с детьми.

Помощь жителям других регионов, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения в Подмосковье, обсудили в Мособлдуме. Сейчас в регионе работают 14 таких мест.

«Московская область не осталась в стороне, и мы всеми силами помогаем тем, кто оказался в беде и был вынужден покинуть свои дома», - отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Для проживающих в ПВР организовали пятиразовое питание, им предоставили одежду, обувь, детское питание, книги и игрушки. Школьники посещают школы, а взрослым помогают с трудоустройством.

Депутаты регулярно посещают пункты и участвуют в гуманитарных миссиях. Помочь переселенцам могут все желающие. Адреса, уда можно принести полезные вещи, размещены по ссылке.

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Мособлдума
07 октября 2024, 12:16
Фестиваль поклонников отечественного автопрома прошел в Богородском округе
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Фестиваль отечественного автопрома «Тазофест» прошел в Электроуглях. На площади собрались настоящие ценители машин Lada.

Итоги фестиваля «Тазофест» подвели в Электроуглях. На площади перед культурно-досуговым центром «Квант» собрались истинные ценители машин Lada.

Для них машина - это не просто средство передвижения, а настоящая любовь, в которую они готовы вкладывать время, силы и деньги.

Участники представили своих железных коней с доработками, тюнингом, ярким дизайном кузова.

На площади были организованы тематические зоны, где можно было узнать об особенностях ремонта старых авто, задать вопросы участникам и гостям фестиваля.

Также всех участников ждали конкурсы с призами, музыка народное голосование по выбору автомобиля - фаворита фестиваля.

Всего 21 участник поборолся за победу в «Тазофесте».

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Фестивали Машины Богородский
07 октября 2024, 12:16
Ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности в Подмосковье пройдет с 8 по 29 октября
Unsplash
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Ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. В Мининвесте Подмосковья сообщили, что участники смогут проверить свои знания в финансах и получить рекомендации для их улучшения. Самые успешные участники получат именные сертификаты.

Зачет можно пройти как индивидуально, так и всей семьей. Сложность заданий зависит от возраста, а сами вопросы основаны на реальных жизненных ситуациях. Для опытных участников предусмотрен продвинутый уровень.

Детям младшего возраста будут доступны интерактивные задания в игровой форме, а для школьников 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдет олимпиадный зачет, успешное прохождение которого даст возможность выйти в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победители получат льготы при поступлении в вузы.

Зарегистрироваться на зачет можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Инвестиции
07 октября 2024, 11:55
Фестиваль акварели памяти художника Коробкова открыли в Лобне
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Традиционный фестиваль «Яблоневый сад» в седьмой раз проходит в Лобне. Жители смогут увидеть работы 70 авторов со всей России.

Выставка открылась в художественной галерее Лобни. Фестиваль посвящен памяти основателя учреждения, заслуженного художника России Владимира Коробкова.

В экспозиции находятся 125 работ 70 авторов. Акварели представили как профессионалы, так и молодые таланты.

Отметим, что фестиваль организуют в Лобне уже в седьмой раз. Увидеть работы можно в галерее в доме № 16 на улице Ленина до 6 ноября.

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Лобня Художники Фестивали
07 октября 2024, 11:53
Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года.

Имеющие положительный ВИЧ-статус женщины могут получить необходимую терапию при постановке на учет по беременности. При своевременно назначенном лечении ребенок родится здоровым, рассказали в подмосковном Минздраве. При соблюдении всех рекомендаций риск передачи вируса составляет менее 1%.

«Забота о здоровье мамы и малыша - наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в регионе родились более 300 здоровых детей», - сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

При планировании беременности важно заранее пройти обследование на ВИЧ и при положительном результате начать терапию.

В Подмосковье успешно реализуют программы перинатальной профилактики. Женщину наблюдают на всех этапах беременности и после родов. Ребенок также находится на контроле медиков до снятия диагноза. При выявлении инфекции ему назначают лечение в первые две недели.

Узнать больше о постановке на учет в СПИД-центр, а также о рекомендациях беременным можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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