Мособлдума напомнила о мерах социальной поддержки предпенсионеров

«Для жителей предпенсионного возраста в Подмосковье действуют такие меры поддержки, как бесплатный проезд на транспорте, компенсации за жилое помещение и капремонт, путевки в санаторий, изготовление и ремонт зубных протезов и другие. Все эти льготы продлены на 2024 год», - отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Сейчас мерами поддержки для предпенсионеров пользуются более 176 тысяч жителей Подмосковья. Теперь они смогут оформить пенсию на два года раньше наступления срока, если выполняется ряд условий. Например, у центра занятости нет возможности трудоустроить гражданина, при этом у него есть достаточный стаж и необходимое количество пенсионных баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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