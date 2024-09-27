27 сентября 2024, 09:33

Мособлдума напомнила о мерах поддержки семей участников СВО

Медиасток.рф
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Семьи участников СВО получают широкий спектр мер поддержки в Подмосковье. В Мособлдуме напомнили, какую помощь оказывают детям, женам и родителям военнослужащих, пока те находятся на поле боя.

«Это наш долг и вклад в общую победу, об этом неоднократно говорил президент. Различные виды помощи семьям наших героев оказаны уже около 33 тысяч раз. Это отдых детей в лагере „Литвиново“, бесплатный садик и кружки, юридическая, психологическая помощь и многое другое», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов отметил, что свыше 27 тысяч семей воспользовались мерами поддержки для детей.

Родители участников СВО получают помощь на дому, помощь с продуктами. Такую поддержку оказали 1,1 тысячи раз.

Еще 1,6 тысячи раз родственники бойцов воспользовались психологической и юридической поддержкой.

Депутат Андрей Голубев напомнил, что Мособлдумой принят целый ряд законов, направленных на оказание мер поддержки участникам СВО и их семьям. Предоставлена возможность родственникам инвалидов первой группы сопровождать их в период реабилитации в центре «Ясенки». В регионе установили квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, меры поддержки с газификацией и другие.

Информацию о доступных видах помощи можно найти на региональном портале госуслуг.

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Мособлдума
27 сентября 2024, 08:30
Новый паровой котел установят в котельной в Дубне к декабрю
Телеканал «360»
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В Дубне в котельной приступили к монтажу нового парового котла. Обновление оборудования позволит обеспечить бесперебойное отопление в домах правобережья зимой.

Почти все оборудование для обновления уже доставили в Дубну. Подрядчик начал монтировать каркас для топочной части.

Ход работ проверил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он отметил, что монтаж идет с опережением графика.

«Рисков и отставаний по данным работам нет, мы постепенно до конца года приведем в порядок и современный котел появится в правобережье. Эти работы завершатся в декабре. Параллельно в городе продолжается замена тепловых сетей», - сказал Максим Тихомиров.

Отметим, что новый котел будет использоваться для подготовки горячей воды для микрорайона, а в зимний период - для системы отопления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Отопление Ремонтные работы
26 сентября 2024, 22:14
Выездной прием администрации прошел на кирпичном заводе в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск активно развиваются новые формы взаимодействия власти с населением. Помимо традиционных встреч в учреждениях культуры, теперь проводятся выездные приемы граждан на территории крупных предприятий.

Так, встреча состоялась на базе АО «Воскресенский кирпичный завод». На мероприятие пришли работники завода, которые смогли задать заместителям главы муниципалитета и профильным специалистам вопросы, касающиеся их повседневной жизни. Основное внимание было уделено вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и содержания многоквартирных домов.

Все обращения были зафиксированы и взяты на контроль для дальнейшего решения. Специалисты обещают предоставить жителям полные и развернутые ответы в кратчайшие сроки.

Новый формат выездных приемов на предприятиях позволяет улучшить взаимодействие между властью и населением, обеспечивая более тесный контакт и оперативное решение насущных вопросов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Воскресенск
26 сентября 2024, 21:42
Кабинет всестороннего развития обновили в Доме культуры села Ашитково
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В Доме культуры села Ашитково, который является частью «Культурно-досугового центра», завершился ремонт кабинета всестороннего развития подрастающего поколения. Это помещение стало домом для нескольких клубных формирований: изостудии «Малевич», кружка изучения иностранного языка «Little English» и кружка всестороннего развития «Почемучка».

В рамках ремонта обновили интерьер кабинета, приобрели новую магнитно-маркерную доску и эргономичную мебель. По итогам проведенных работ кабинет стал уютным и современным, что создает благоприятную атмосферу для работы сотрудников и обучения детей.

Теперь юные посетители смогут с комфортом получать новые знания и развивать свои творческие способности в обновленном пространстве.

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Воскресенск
26 сентября 2024, 21:35
Команда по бочча из Воскресенска стала чемпионом Московской области
МУ «Спортивный клуб инвалидов „Лидер“
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В городском округе Щелково состоялся командный чемпионат Московской области по бочча. В соревновании приняли участие четыре команды классов ВС1 и ВС2, соревнующиеся за звание лучших в регионе.

Воскресенск на турнире представляла команда спортсменов «Спортивного клуба инвалидов „Лидер“». Артем Силаев, капитан команды, вместе с Анастасией Гариповой и Павлом Сергеевым из Юровской школы-интерната стали победителями чемпионата.

Под руководством тренера Ларисы Поликарповой, команда «Лидер» уверенно одержала победы над соперниками из Подольска (9:1) и Щелкова (7:2), а в финале в напряженной борьбе обыграла боччистов из Дмитрова со счетом 4:3.

Напомним, что спортсмены клуба регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. Кроме того, на базе «Лидера» ежегодно проходит серия мероприятий под названием «Лига Лидера», направленных на развитие и поддержку спорта среди людей с ограниченными возможностями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск

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