Мособлдума напомнила о мерах поддержки пенсионеров в Подмосковье

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Как рассказал председатель ведомства Игорь Брынцалов, подмосковные пенсионеры стремятся вести активный образ жизни, посещают курсы компьютерной грамотности, занимаются спортом и участвуют в различных мероприятиях.

«Состояние социальной сферы, комфорт и качество жизни старшего поколения являются ключевыми ориентирами оценки развития общества. Поэтому мы уделяем этому так много внимания, Мособлдумой уже выстроена законодательная база для предоставления мер поддержки жителям старшего возраста», - сказал он.

Для пожилых в Подмосковье оказывают гериатрическую помощь и социальную поддержку. Так, в этом году для одиноко проживающих пенсионеров увеличили размер выплат. Доплату назначили около 70 тысячам человек. Также они могут оформить компенсацию за оплату услуг ЖКХ, капремонт и вывоз мусора, пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте и получить подарочный набор к юбилею в возрасте от 80 лет.

Пенсионеры могут стать участниками клуба «Активное долголетие» - посещать бесплатные экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия. К нему уже присоединились свыше 260 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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