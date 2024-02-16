Мособлдума напомнила о льготах для участников студотрядов в Подмосковье

«В процессе работы в студотрядах ребята приобретают такие важные качества, как ответственность, дисциплинированность, умение работать в команде и принимать решения в сложных ситуациях», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Участие в отрядах дает студентам возможность не только заработать, но и проявить себя, раскрыть свой потенциал.

С 2021 года количество участников студотрядов в Подмосковье выросло до пяти тысяч. Для ребят предусмотрено множество льгот. Так, работодатели, трудоустраивающие участников студотрядов, могут применить льготу по уплате соцвзносов. Сниженный тариф составляет 7,6%. Также в Московской области для студентов предусмотрены гранты: грант президента России на развитие гражданского общества и грант федерального агентства по делам молодежи.

Чтобы вступить в стройотряд, надо зайти на официальный сайт организации , выбрать подраздел « Хочу в студенческий отряд » и заполнить анкету.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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