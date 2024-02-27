Мособлдума напомнила о льготах для социально ориентированных НКО

В перечень включат организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, например, помогающие детям без попечения родителей найти новую семью. Также сюда войдут организации, занимающиеся безнадзорными животными.

По словам Брынцалова, для НКО предусмотрены различные меры поддержки, например, в конце 2023 года Мособлдума приняла изменения в законодательство, которые предусматривают освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Существуют и отдельные меры поддержки. Например, НКО могут получать право не облагать налогом на прибыль целевые поступления или пользоваться льготами при продаже товаров и услуг, относящихся к социальной сфере.

С подробной информацией о предоставлении налоговых льгот можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Напомним, ежегодно для социальных предпринимателей и НКО из всех регионов России проводят конкурс, направленный на выявление лучших практик. В этом году межрегиональный этап завершится 1 апреля.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте.

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