Мособлдума наградила 3 жителей за вклад в развитие региона

Сергей Эрмишу неоднократно оказывал помощь, направляя гуманитарные грузы от КПРФ в зону проведения специальной военной операции на Украине, приобретал продукты питания для военнослужащих и местных жителей, а также осуществлял доставку грузов.

Барсуков также вручил почетную грамоту и знак Мособлдумы по случаю 17-летнего юбилея Валентине Губановой. Она является основателем МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в городе Луховицы Московской области и многие годы занимала должность директора.

Также знак Московской областной Думы «За труды» вручили заместителю директора по учебно-методической работе МБОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Марии Михайловне Захаровой. Ей выразил благодарность за ее высокий профессионализм и вклад в воспитание молодого поколения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».