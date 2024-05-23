23 мая 2024, 18:55

Мособлдума и Народное собрание Дагестана подписали договор о сотрудничестве

Пресс-служба Мособлдумы
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Прием Народного собрания Республики Дагестан состоялся в Московской областной думе. По итогам встречи парламентарии двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил уверенность, что соглашение станет прочным основанием для дальнейшего развития сотрудничества между Подмосковьем и Дагестаном. Он отметил, что каждый год объем товарооборота между регионами составляет более 3,3 миллиарда рублей, а Москва и Подмосковье лидируют по числу туристов, посещающих Дагестан. Важными направлениями будут привлечение инвестиций, развитие туризма и предпринимательской деятельности, а также обмен опытом совершенствования мер поддержки бизнеса. Брынцалов также подчеркнул приоритетные задачи в совместной работе, включая вопросы, связанные со специальной военной операцией.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров выразил признательность за вклад дагестанцев в развитие Московской области, уточнив, что население области насчитывает более 80 тысяч представителей республики.

«Мы видим, единство и взаимопонимание между людьми разных национальностей и религий сегодня только крепнет», - указал Заур Аскендеров.

Он подчеркнул важность конструктивных и дружественных связей между парламентариями обоих регионов и выразил надежду, что подписанное соглашение станет основой для совместных действий в различных сферах.

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Дагестан Мособлдума
23 мая 2024, 18:50
Дорожное покрытие отремонтировали еще в шести округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители «Мосавтодора» отремонтировали дорожное покрытие еще в шести округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Ногинске, Красногорске, Дзержинском, Воскресенске и Дмитрове.

Дорожные службы установили искусственные неровности для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах.

В Минтрансе отметили, что обследования региональных дорог проводятся еженедельно. Особое внимание дорожные службы уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Дороги
23 мая 2024, 18:40
Мероприятия ко дню рождения Пушкина пройдут в библиотеках в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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День рождения Пушкина в Химках отметят праздничными мероприятиями в библиотеках. Организаторы подготовили для гостей викторины, книжные выставки, поэтические часы и интерактивные лекции.

Например, в библиотеке № 3 6 июня пройдет литературная игра, а в библиотеке «Читающая семья» организуют музыкально-поэтический час. Развлекать жителей Фирсановки будут презентацией и викториной о жизни Александра Пушкина, также в программе музыкальные номера - будут звучать романсы на стихи поэта. Желающие могут почитать его произведения. Адрес: улица Речная, дом 20.

«Произведения Пушкина - это классика, которую изучают в школах, вузах, его цитируют и читают. Благодаря таким тематическим мероприятиям наше подрастающее поколение сможет лучше узнать биографию поэта и ознакомиться с его выдающимися произведениями», - отметила муниципальный депутат Совета депутатов Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Химки Семья
23 мая 2024, 18:37
Отряды «Химспаса» проверили готовность техники к летнему сезону в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Смотр сил и средств пожарных дружин и спасательных отрядов прошел в Химках 23 мая. Осмотрел технику и пообщался с личным составом заместитель главы городского округа по вопросам безопасности Александр Цуканов.

Особое внимание - подготовке работников, исправности техники, доукомплектованию оборудования. Добровольческие отряды продемонстрировали свой инвентарь и экипировку. Также готовы дополнительная техника и отряд спасателей на случай осложнения обстановки с природными пожарами.

«Основной целью данного мероприятия является проверка готовности сил и средств, применяемых для тушения природных пожаров, проверка готовности наших добровольных пожарных дружин, территориальных управлений микрорайонов, их оснащения и наличия навыков тушения пожара», - подчеркнул Александр Цуканов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Спасатели Пожары Химки
23 мая 2024, 18:37
Спортсмены из Химок стали победителями Открытого первенства по лазертагу
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования по лазертагу прошли в честь кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова. Традиционно в них приняли участие воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА» из Химок. Они же стали победителями турнира. Всего состязались более 400 юнармейцев из 43 команд Подмосковья.

Память кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова на старте соревнований почтили минутой молчания. Он отправился добровольцем в Донбасс, погиб в ноябре 2022 года. Открытое первенство Московской области по спортивному лазертагу памяти героя проводят уже второй год подряд. Количество участников заметно растет. Их в этот раз приветствовала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина.

«Очень почетно быть приглашенным гостем. Маме Димы приятно, что его имя увековечили в этих соревнованиях. В нашем городе Диму знали практически все, и сейчас мне очень важно продолжать дело своего мужа», - поделилась руководитель военно-патриотической организации «СОВА» Ольга Кириллова.

Городской округ на соревнованиях представили два коллектива военно-патриотического объединения «СОВА». Команды распределили на четыре зоны, участникам нужно было захватить три контрольные точки и удержать их в течение одной минуты. Победителем становилась та команда, которая в двух таймах удержала наибольшее количество контрольных точек.

«Лазертаг - это такое новое веяние военно-прикладного спорта, особенно для юнармейцев. Это позволяет внести искорку, новый интерес для ребят. Сейчас в современных реалиях, несомненно, важно проводить такие турниры, тем более, памяти наших руководителей, которые погибли в ходе специальной-военной операции», - отметил руководитель регионального отделения Федерации лазертага России в Московской области Иван Теслюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки Школьники

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