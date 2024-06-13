Мособлдума: доходы бюджета Подмосковья выросли на 18% за год

Доходы областного бюджета в прошлом году составили 996 миллиардов рублей или 105% к плану. Уточняется, что это на 18% больше, чем годом ранее. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли к уровню 2022 года более чем на 19%.

В ведомстве отметили, что бюджет исполнен с профицитом в 12 миллиардов рублей.

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