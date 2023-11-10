Мособлдума дала старт юбилейному всероссийскому экологическому диктанту

Диктант проходит в онлайн- и офлайн-формате. Все участники должны ответить на вопросы о правилах обращения с отходами, охране окружающей среды и многие другие. Церемонию открыл председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Старт экодиктанта - это праздник для всех неравнодушных к экологии людей. <…> Согласно опросу, только 17% россиян хорошо информированы об экологических проблемах», - указал Александр Двойных.

Он подчеркнул, что столь низкий процент говорит о необходимости повышения уровня осведомленности населения. Для этого необходимо проводить в школах специальные уроки и широко освещать проблему в СМИ.

Первый заместитель председателя Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов отметил, что Подмосковье уделяет большое внимание экологической повестке.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель также поприветствовала участников диктанта. Она обратила отдельное внимание, что дети, задействованные в экологических акциях и проектах, меняются внутренне. Об этом сообщили их родители.

«Такие мероприятия проводятся не для галочки, они действительно направлены на экологическое просвещение», - добавила Татьяна Гигель.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев также отметил важность проведения мероприятия.

«Закладывая основы молодым ребятам, мы формируем дальнейшую экологическую повестку», - добавил Владимир Пушкарев.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета Комитета Совета Федерации Наталья Соколова рассказала, что в диктанте принимают участие все российские регионы. За минувшие несколько лет количество участников возросло на несколько миллионов человек.

Отметим, что в диктанте представлено 12 тем, такие как лес, отходы, климат, флора и фауна, зеленые финансы и другие. Участники должны ответить на 25 вопросов. Итоги подведут до 26 ноября, а все принявшие участие получат сертификаты. Те, кому удастся набрать больше 16 баллов, получат дипломы победителей третьей, второй и первой степени. Самые лучшие будут приглашены на награждение в Совет Федерации.

Все желающие принять участие в экодиктанте могут подать заявки на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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