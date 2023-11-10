10 ноября 2023, 16:17

Мособлдума дала старт юбилейному всероссийскому экологическому диктанту

Unsplash
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Московская областная дума дала старт всероссийскому экологическому диктанту. Он проводится в пятый раз, а его цель — повышение уровня экологической грамотности среди жителей Подмосковья.

Диктант проходит в онлайн- и офлайн-формате. Все участники должны ответить на вопросы о правилах обращения с отходами, охране окружающей среды и многие другие. Церемонию открыл председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Старт экодиктанта - это праздник для всех неравнодушных к экологии людей. <…> Согласно опросу, только 17% россиян хорошо информированы об экологических проблемах», - указал Александр Двойных.

Он подчеркнул, что столь низкий процент говорит о необходимости повышения уровня осведомленности населения. Для этого необходимо проводить в школах специальные уроки и широко освещать проблему в СМИ.

Первый заместитель председателя Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов отметил, что Подмосковье уделяет большое внимание экологической повестке.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель также поприветствовала участников диктанта. Она обратила отдельное внимание, что дети, задействованные в экологических акциях и проектах, меняются внутренне. Об этом сообщили их родители.

«Такие мероприятия проводятся не для галочки, они действительно направлены на экологическое просвещение», - добавила Татьяна Гигель.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев также отметил важность проведения мероприятия.

«Закладывая основы молодым ребятам, мы формируем дальнейшую экологическую повестку», - добавил Владимир Пушкарев.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета Комитета Совета Федерации Наталья Соколова рассказала, что в диктанте принимают участие все российские регионы. За минувшие несколько лет количество участников возросло на несколько миллионов человек.

Отметим, что в диктанте представлено 12 тем, такие как лес, отходы, климат, флора и фауна, зеленые финансы и другие. Участники должны ответить на 25 вопросов. Итоги подведут до 26 ноября, а все принявшие участие получат сертификаты. Те, кому удастся набрать больше 16 баллов, получат дипломы победителей третьей, второй и первой степени. Самые лучшие будут приглашены на награждение в Совет Федерации.

Все желающие принять участие в экодиктанте могут подать заявки на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Мособлдума Экология
10 ноября 2023, 16:26
Рентгеновский маммограф установят в больнице в Егорьевске
ГБУЗ Московской области «Егорьевская больница».
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Закупку на поставку автоматизированного рентгеномаммографического аппарата объявили в больнице в Егорьевске. Соответствующее извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

В медучреждение поставят не только рентгеновский маммограф, но и специальный штатив, излучатель, цифровой приемник изображения и другое необходимое оборудование. Прием заявок завершится 17 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет 15,9 миллиона рублей.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Больницы Егорьевск
10 ноября 2023, 16:23
Проверка качества питания прошла в школе № 5 в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Качество питания проверили в школе № 5 в Солнечногорске в рамках проекта «Родительский контроль». Меню в столовой оказалось достаточно разнообразным, а блюда — вкусными и полезными.

Проект «Родительский контроль» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь родители могут прийти в школьную столовую и лично проверить, чем питается их ребенок.

Вместе с родителями учеников школы № 5 качество питания оценил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«В этом образовательном учреждении учится 915 ребят, и школьная столовая - одно из любимых мест. Кормят тут действительно вкусно. Штат квалифицированных поваров обеспечивает детей горячими завтраками, обедами и полдниками», - сказал Кирилл Типографщик.

Он добавил, что все готовится из качественных продуктов, а питание организовано с учетом особенностей детского организма: быстрого роста и обмена веществ, подвижности и повышенных нагрузок.

Чтобы стать участником проекта «Родительский контроль», нужно записаться на дегустацию школьного меню по телефону, указанному на школьном сайте, или обратиться к классному руководителю.

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Школы Солнечногорск
10 ноября 2023, 16:20
Глава общественной приемной бизнес-омбудсмена и прокурор встретятся с предпринимателями в Раменском
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Совместный прием городского прокурора и руководителя Общественной приемной бизнес-омбудсмена с предпринимателями пройдет в Раменском 14 ноября. На нем рассмотрят обращения по поводу неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов и других ведомств.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на приеме рассмотрят обращения, связанные с неправомерными действиями или бездействием правоохранительных органов, администрации, региональных операторов по вывозу отходов и других организаций.

Записаться на встречу можно по телефону 7(926)242-16-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Раменское Поддержка предпринимателей в Московской области
10 ноября 2023, 16:15
Автоинспекторы в Одинцове провели беседу о безопасности с курьерами служб доставки
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с работниками служб доставки. Они вручили курьерам тематические листовки и показали, как правильно размещать световозвращатели на верхней одежде.

Погодные условия и ограниченное время доставки порой заставляют курьеров торопиться. Из-за этого возникают аварийные ситуации на дороге. Госавтоинспекторы отметили, что эта категория участников дорожного движения требует особого внимания.

«Для них существует определенный перечень правил дорожного движения. Они обязаны двигаться по тротуарам, либо по краю проезжей части. Никого обгонять нельзя. Пересекать проезжую часть исключительно по пешеходному переходу. Всегда знать, что пешеходы по отношению к ним имеют преимущество», - сказал старший лейтенант полиции Максим Зарипов.

Службы доставки попросили проводить такие профилактические беседы регулярно.

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Одинцово ГИБДД

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