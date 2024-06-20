Мособлархитектура объявила конкурс на включение в кадровый резерв

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Первый этап конкурса, включающий прием документов, продлится до 9 июля. Подать документы можно в отдел государственной службы и кадров, который находится в Москве на улице Кулакова, дом № 20, корпус № 1, кабинет 1022.

Второй этап конкурса, состоящий из проведения конкурсных процедур, запланирован на 26 июля 2024 года.

Более подробные условия участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте Мособлархитектуры.

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