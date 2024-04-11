Мособлархитектура начала прием заявок на студенческую стажировку
Студенты могут пройти преддипломную практику в Мособлархитектуре. Прием заявок от учащихся профильных вузов уже стартовал. Пройти практику можно в Москве или Подмосковье по месту нахождения структурных подразделений Мособлархитектуры.
«Мособлархитектура готова делиться опытом, как с профессиональными кадрами, так и с будущими специалистами, которые только делают первые шаги на пути к своей карьер», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Подать заявку необходимо по почте rodinaoi@mosreg.ru , указав ФИО, наименование вуза, специальность, курс и сроки прохождения практики.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству и обновлению школ. Кроме того, в регионе действует программа поддержки молодых учителей.
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