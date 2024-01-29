Москвичи составили пятую часть покупателей квартир в новостройках ближайшего Подмосковья в 2023 году

Около 19% покупателей квартир в новостройках «Садового кольца» живут в арендованном жилье, еще 15% переедут от родителей. 33% впервые приобретали личную квартиру.

Большая часть покупателей - это молодые бездетные пары (около 40% в ЖК «Тетрис») или одинокие специалисты, делающие карьеру в столице. В новых квартирах ЖК «М_5» проживать соло планируют 28% покупателей.

В прошлом году основную часть квартир приобретали в ипотеку (85%). У 35% покупателей средний доход семьи составил 150 - 200 тысяч рублей в месяц. Еще 30% новоселов зарабатывают до 120 тысяч рублей.

«При выборе жилья жители столицы стремятся найти разумный баланс между стремлением сэкономить и комфортом проживания. Подмосковные ЖК „Садового кольца“ строятся рядом со станциями МЦД. Транспортная доступность и развитая инфраструктура Красногорска играют в пользу покупки квартиры за пределами МКАДа», - добавил Илья Колунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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«Спрос среди москвичей высок, потому что за одну и ту же сумму в области можно приобрести жилье большей площади и более высокого уровня, чем в столице. Выбор между старым фондом в столице или новым комфортабельным жильем в ближайшем Подмосковье решается многими молодыми москвичами в пользу последнего», - отметил представитель ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

По данным девелопера, большинство покупателей находятся в возрасте от 33 до 45 лет. Это люди с высшим образованием, которые чаще всего работают в сферах торговли (19%), промышленности (16%), телекома (16%), в государственных учреждениях (14%). Доля женщин среди приобретателей жилья в подмосковных новостройках достигает 58%.