Москвича взяли под стражу за участие в кибератаке во время выборов

Установлено, что в период проведения сентябрьских выборов в Москве и Подмосковье мужчина 1963 года рождения установил на свой персональный компьютер разработанное украинскими хакерами программное обеспечение. Оно предназначалось для DDoS-атак на сетевые ресурсы.

Атака произошла на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, что привело к блокированию информационных ресурсов организации. Клиенты потеряли доступ в сеть и не могли участвовать в дистанционном электронном голосовании.

Возбуждено уголовное дело за использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Мещанский районный суд Москвы постановил взять мужчину под стражу.

Сейчас правоохранители устанавливают соучастников кибератаки и проверяют причастность обвиняемого к другим похожим эпизодам.

В октябре МИД России столкнулся с беспрецедентной кибератакой , которую провели из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге. По ее словам, массированная атака шла по всем направлениям.