24 апреля 2024, 08:50

Московский синодальный хор выступил в Пушкино

Телеканал «360»
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Благотворительный концерт прошел в Пушкино. Московский синодальный хор вместе с симфоническим оркестром впервые исполнил ораторию митрополита Илариона «Страсти по Матфею».

Перед концертом работала благотворительная ярмарка. На ней продавали вязанные игрушки, пасхальные свечи, заколки, браслеты, матрешки - все ручной работы. По словам руководителя общественной организации «Творческие многодетные семьи» Екатерины Неженцевой, каждое изделие на благотворительной ярмарке - уникально и сделано с любовью. Рядом с торговыми палатками стояли таблички с QR-кодами для пожертвований детям к Пасхе.

«Когда я узнал, что к нам приехали дети из Белгорода, из Донбасса, хотелось как-то им помочь и поздравить их с праздником Пасхи. Мы совместно с администрацией нашего округа долго думали, как сделать этот праздник для этих детей удивительным. Появилась идея пригласить Московский синодальный хор совместно с оркестром и солистами к нам в городской округ и сделать такой благотворительный концерт. Все собранные деньги пойдут на подарки детям», - поделился благочинный церквей Пушкинского городского округа, иерей Василий Ковальчук.

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«„Страсти по Матфею“ - произведение, которое написано несколько лет назад митрополитом Русской православной церкви Илларионом. Оно было представлено во многих городах России и Ближнего зарубежья. Премьера была в Москве в большом зале консерватории и в Риме на концерте под управлением Владимира Федосеева. Это произведение повествует о последних днях жизни Иисуса Христа», - рассказал художественный руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.

Благотворительность Концерты Пушкино
24 апреля 2024, 09:26
Очистные сооружения построили в селе Макарово
Министерство ЖКХ МО
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Строительство канализационных очистных сооружений завершили в военном городке Ногинск-4 в селе Макарово. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Пусконаладочные работы уже провели, территорию благоустроили и озеленили. Все этапы работ сопровождали специалисты компании «УТНКР».

Очистные сооружения с автономной работой линий очистки обеспечивают высокую надежность в работе. Автоматический режим функционирования позволяет избежать необходимости постоянного контроля со стороны рабочего персонала.

Новые сооружения способны очищать до 250 кубических метров сточных вод ежедневно, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и благоприятно влияет на здоровье жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Заводы
24 апреля 2024, 09:04
Почти 4 тысячи ям отремонтировали в Балашихе с начала года
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Ямочный ремонт проводится в Балашихе с начала года. За это время дорожные рабочие устранили свыше 3,7 тысячи ям.

Всего в Балашихе зафиксировали и оцифровали более четырех тысяч ям на дорогах, большую часть из которых уже отремонтировали.

Новая технология позволяет удалить покрытие с помощью специального оборудования. Если на месте ям - лужи, дорожники сначала осушают их, а после заполняют участок смесью из асфальтобетона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.

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Дороги Балашиха Ремонтные работы
24 апреля 2024, 09:01
Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне
Телеканал «360»
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Чемпионат России по восточному боевому единоборству сито-рю прошел в Лобне. Участниками соревнований стали более 1100 каратистов.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняла участие глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Мы рады приветствовать всех участников соревнований: более 1100 участников, более 25 городов. Это знаковое событие для карате, для нашего города», - сказал председатель спортивного комитета городского округа Лобня Дмитрий Винцукевич.

Соревнования - важная ступень в спортивной карьере участников, потому что на основании результатов турнира формируются сборные команды России.

«Для российских бойцов, для российских представителей карате Сито-рю - это главный турнир года. Это то, к чему люди шли целый год. Очень знаковый, важный, во многом судьбоносный для спортсменов турнир», - отметил председатель судейского комитета Федерации каратэдо Сито-рю России Александр Поединцев.

Победители соревнований получили дипломы, медали и кубки.

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Спортсмены Лобня
24 апреля 2024, 08:38
Завод оборудования для очистных сооружений в Чехове расширит производство
Телеканал «360»
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Глава Чехова Михаил Собакин посетил завод «Агма». Предприятие производит оборудование для очистки сточных вод и планирует получить льготный участок земли для строительства новых цехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Чеховское предприятие - одно из крупнейших в стране в своей отрасли. Выпускаемая продукция установлена во многих городах России и стран СНГ. Заготовительный и сборочный цеха осмотрел глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Производство планируют расширять. Директор компании Егор Курятников обратился к главе с просьбой передать небольшой участок муниципальной земли для увеличения мощностей завода.

«Есть программа, объявленная губернатором „Земля за 1 рубль“. Коллеги работают в рамках импортозамещения, так что можем здесь предложить варианты», - сказал руководитель муниципалитета.

Компании «Агма» около 30 лет. Ранее она располагалась в Москве и всего несколько лет назад перевезла свое производство в Чехов. Сейчас в основном здесь работают жители ближайших населенных пунктов: Подольска, Серпухова и Чехова. Всего на предприятии трудятся более 120 сотрудников. Они создают оборудование практически для всех стадий очистки сточных вод.

Например, специальные перекрытия, которые не дают распространяться неприятному запаху от очистных сооружений, впервые в России разработали именно на здесь.

«Часть оборудования уникальна. На него получены как российские, так и международные патенты. Если говорить про перекрытия, то в мире нет компании, которая бы выпускала из одних рук и перекрытия, и оборудование для очистных сооружений, и газоочистку. Нам это удалось совместить», - поделился генеральный директор компании «Агма» Егор Курятников.

В августе прошлого года предприятие подписало соглашение с правительством Московской области и стало участником национального проекта по повышению производительности труда. Участие в проекте уже дало ощутимые результаты. Последние несколько лет компания показывает устойчивый рост и является одним из крупных налогоплательщиков городского округа Чехов.

Чехов Заводы

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