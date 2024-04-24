Московский синодальный хор выступил в Пушкино

Перед концертом работала благотворительная ярмарка. На ней продавали вязанные игрушки, пасхальные свечи, заколки, браслеты, матрешки - все ручной работы. По словам руководителя общественной организации «Творческие многодетные семьи» Екатерины Неженцевой, каждое изделие на благотворительной ярмарке - уникально и сделано с любовью. Рядом с торговыми палатками стояли таблички с QR-кодами для пожертвований детям к Пасхе.

«Когда я узнал, что к нам приехали дети из Белгорода, из Донбасса, хотелось как-то им помочь и поздравить их с праздником Пасхи. Мы совместно с администрацией нашего округа долго думали, как сделать этот праздник для этих детей удивительным. Появилась идея пригласить Московский синодальный хор совместно с оркестром и солистами к нам в городской округ и сделать такой благотворительный концерт. Все собранные деньги пойдут на подарки детям», - поделился благочинный церквей Пушкинского городского округа, иерей Василий Ковальчук.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«„Страсти по Матфею“ - произведение, которое написано несколько лет назад митрополитом Русской православной церкви Илларионом. Оно было представлено во многих городах России и Ближнего зарубежья. Премьера была в Москве в большом зале консерватории и в Риме на концерте под управлением Владимира Федосеева. Это произведение повествует о последних днях жизни Иисуса Христа», - рассказал художественный руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.