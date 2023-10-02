Московский областной театр кукол отпраздновал 90-летие

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Московскому областному государственному театру кукол исполнилось 90 лет. На его базе работает творческая мастерская «Маленькая драма», также театр на протяжении 40 лет организует фестиваль «Театр кукол - без границ», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

«Постановки Московского областного государственного театра кукол не раз были отмечены многочисленными наградами и призами. Но самое главное - они завоевали любовь зрителей», - уточнили в ведомстве.

Праздничный вечер состоялся 1 октября. Его центральным мероприятием стал спектакль «Куклы всегда в пути». Его посвятили истории театра.

Также в этот вечер состоялась презентация книги «Мы - МОГТК!». Ее написали к круглой дате театра. Автором выступил теоретик театра, театральный критик и драматург Борис Голдовский. Он собрал воспоминания и размышления четырех поколений людей, причастных к судьбе театра.

В фойе организовали ретроспективную выставку фотографий.

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