08 октября 2024, 18:34

Московский областной противотуберкулезный диспансер отпраздновал 120-летие

ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер отметил 120 лет со дня своего основания. В рамках юбилейного мероприятия первый заместитель министра здравоохранения Максим Максимов приветствовал присутствующих и вручил награды сотрудникам.

Главный врач диспансера Сергей Смердин отметил, что организация, начавшая свою деятельность в 1904 году, успешно прошла через сложные дореволюционные, военные и послевоенные времена. На сегодняшний день медицинское учреждение продолжает сохранять жизни граждан и строить будущее.

Юбилейная конференция прошла в два этапа. В первый день участники обсуждали научные темы, где свои доклады представили как сотрудники диспансера, так и приглашенные эксперты. На второй день состоялась торжественная часть, в программе которой был показ исторического фильма, выступления артистов и награждение отличившихся сотрудников.

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Здравоохранение Врачи
08 октября 2024, 18:45
Мастер-классы и забеги пройдут в парках Балашихи 9-13 октября
Пресс-служба администрации Балашихи
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В парках Балашихи на этой неделе запланированы различные мероприятия для жителей и гостей города. С 9 по 13 октября в нескольких парках пройдут творческие мастер-классы, вечерние и утренние забеги, а также спортивные программы для детей и взрослых.

Парк «Пехорка» станет площадкой для творческих мастер-классов от студии «Ампир», которые состоятся 9, 11 и 13 октября. Участники смогут освоить технику декупажа и научиться создавать уникальные изделия, такие как браслеты и броши из натуральной кожи. «Мы надеемся, что наши мастер-классы вдохновят людей на творчество и помогут развить новые навыки, » - отметила представитель студии.

Для любителей активного отдыха на этой неделе запланированы вечерние забеги «В закат» 8 и 10 октября в парке на Заречной. Утром 12 октября в Пестовском парке пройдет забег «5 верст», а 13 октября там же состоится семейная программа с интерактивными играми и спортивными эстафетами для детей и родителей.

Никольско-Архангельский парк приглашает всех желающих на занятия по скандинавской ходьбе 9 октября. Это мероприятие будет отличной возможностью для людей всех возрастов насладиться природой и поддержать физическую активность.

В парке на Солнечной 13 октября также проведут разминку и спортивные эстафеты. Эти мероприятия направлены на вовлечение горожан в активный образ жизни и укрепление духа сообщества.

На фоне осенней погоды парки Балашихи предлагают множество возможностей для активного и творческого отдыха. Все желающие могут выбрать подходящее мероприятие и провести время с пользой и удовольствием.

Мероприятия проводятся благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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Отдых Балашиха Парки
08 октября 2024, 18:35
Всероссийский молебен у Казанской иконы Божией Матери проведут в Чехове
Медиасток.рф
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По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории России проходит Всероссийский молебен о победе с участием исторической Казанской иконы Божией Матери. Эта чудотворная святыня, перед которой молились Минин и Пожарский перед взятием Кремля, посетит 66 городов страны, начиная от Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.

Предстоящий крестный ход станет II этапом Всероссийского молебна о победе. Первый этап проходил в 2023 году в течение почти шести месяцев - с 6 мая по 3 декабря. Тогда мощи великомученика Георгия Победоносца были принесены почти в 100 городов России. Теперь у верующих будет возможность помолиться о наших бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой перед иконой Казанской Божией Матери.

В Чехове икона будет находиться в Зачатьевском храме по адресу: г. Чехов, ул. Пушкина, 7.

Посетить святыню можно будет 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 6:30 до 16:00. Мероприятие открыто для всех возрастных категорий.

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Чехов Религия
08 октября 2024, 18:35
Съезд с Рогачевского на Краснополянское шоссе досрочно открыли в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В рамках строительства Северного обхода Лобни досрочно открыли новую развязку. Она обеспечит  дополнительную связь южных и западных микрорайонов города с Дмитровским шоссе.

Съезд с Рогачевского на Краснополянское шоссе также позволит перераспределить транспортные потоки внутри Лобни и сократить время выезда из города на 10 минут.

Сейчас рабочие заняты укладкой асфальта на путепроводе через Рогачевское и Краснополянское шоссе. Участок Краснополянского шоссе планируют реконструировать до конца 2025 года. А следующим этапом строительства будет съезда с трассы на улицу Гагарина. Это позволит пустить грузовой транспорт в обход города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство Дороги
08 октября 2024, 18:26
Новую поликлинику откроют в Лобне в начале 2025 года
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Строительство поликлиники, принимающей до 600 пациентов за смену, подходит к завершению в Лобне. Открытие медицинского учреждения намечено на начало 2025 года.

Общая площадь пятиэтажного здания составит 11,5 тысячи квадратных метров. Прием в поликлинике, оснащенной современным медицинским оборудованием, будут вести профильные специалисты и участковые терапевты.

В здании разместятся женская консультация, отделения травматологии и ортопедии, функциональной диагностики и восстановительного лечения, стоматология и диагностическая лаборатория.

В настоящее время строители устраняют недоделки и завершают благоустройство прилегающей территории. В поликлинику уже завезли мебель и новую медицинскую технику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство Поликлиники

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