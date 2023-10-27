Московский областной медколледж №1 увеличит количество бюджетных мест в 2024 году
Специалистов со средним медицинским образованием готовят в Московском областном медицинском колледже № 1. В следующем году количество бюджетных мест в учреждении увеличится в связи с большой востребованностью.
«В этом году конкурс по ряду специальностей составил шесть человек на место. На бюджетную форму обучения поступили 2400 человек, в следующем мы планируем увеличить количество мест до 2800. Это в два раза больше, чем показатель 2017-го года», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Сейчас в колледже обучаются более 9,6 тысячи студентов. С этого года они могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в поликлиники и больницы Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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