Московский областной медицинский колледж провел акцию «День донора»

Как пояснили в Минздраве Подмосковья, забор крови организовали в филиалах колледжа, где создали все необходимые условия для комфортного и безопасного донорства. Медицинская команда выездной бригады Московского областного центра крови заготовила более 116 000 миллилитров.

«Быть донором - это почетно и важно, ведь сдавая кровь, ты помогаешь людям. Я всегда стараюсь участвовать в донорских акциях нашего колледжа, и многие мои друзья регулярно сдают кровь», - рассказала студентка третьего курса Ирина.

В ведомстве добавили, что регулярная сдача крови полезна для здоровья, так как снижает риск простудных заболеваний и гриппа. Кроме того, этот процесс способствует обновлению организма и может помочь в сохранении молодости.