Московский областной институт акушерства и гинекологии получил новый аппарат УЗИ
В Московский областной институт акушерства и гинекологии поступил новый аппарат УЗИ. Оборудование купили по нацпроекту «Здравоохранение» почти на 30 миллионов рублей.
Новый аппарат УЗИ позволяет получать высококачественные изображения, а также проводить исследования кровотока в сосудах плода и выявлять патологии на ранней стадии.
«Данная система может применяться как УЗИ аппарат в условиях кабинета или процедурной, так и в операционной. Аппарат снабжен поворотным монитором, который удобно использовать во время хирургических манипуляций, когда нет возможности придвинуть сканер вплотную к операционному столу», - рассказал заместитель главного врача по технике Андрей Ожогин.
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