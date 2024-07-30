Московский областной форум «Многодетная Россия» прошел в Шатуре

Пока дети участвовали в мастер-классах, прыгали на батутах и пробовали свои силы в армрестлинге, родители разговаривали о важном. На повестке были вопросы льготной ипотеки, сертификатов на приобретение автомобиля и другие меры поддержки.

Этому в Подмосковье уделяется особое внимание. Многодетным семьям выделяют земельные участки, подводят к ним коммуникации и строят дороги.

«Раньше давали земельные участки, поэтому и брали. Сейчас поняв, что не могут осилить не только постройку дома, но и даже обработку этого участка, многодетные семьи бы с удовольствием отказались от земельного участка и получили компенсацию. Этот вопрос нас очень просили проработать», - рассказала председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Московской области Марина Кондратович.

В финале форума прошел гастрономический конкурс «Семейный пирог». Участники приготовили выпечку с творожной начинкой, с вишней, капустой, шпинатом.

Всего в 2024 году участниками форума «Многодетная Россия» станут почти 1000 человек. Он будет двухдневный и пройдет в двух городских округах - Шатуре и Зарайске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».