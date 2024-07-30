30 июля 2024, 10:33

Московский областной форум «Многодетная Россия» прошел в Шатуре

Unsplash
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Более 50 семей со всего Подмосковья посетили региональный форум «Многодетная Россия» в Шатуре. Для детей подготовили игры и мастер-классы, а для взрослых — образовательную программу по мерам поддержки.

Пока дети участвовали в мастер-классах, прыгали на батутах и пробовали свои силы в армрестлинге, родители разговаривали о важном. На повестке были вопросы льготной ипотеки, сертификатов на приобретение автомобиля и другие меры поддержки.

Этому в Подмосковье уделяется особое внимание. Многодетным семьям выделяют земельные участки, подводят к ним коммуникации и строят дороги.

«Раньше давали земельные участки, поэтому и брали. Сейчас поняв, что не могут осилить не только постройку дома, но и даже обработку этого участка, многодетные семьи бы с удовольствием отказались от земельного участка и получили компенсацию. Этот вопрос нас очень просили проработать», - рассказала председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Московской области Марина Кондратович.

В финале форума прошел гастрономический конкурс «Семейный пирог». Участники приготовили выпечку с творожной начинкой, с вишней, капустой, шпинатом.

Всего в 2024 году участниками форума «Многодетная Россия» станут почти 1000 человек. Он будет двухдневный и пройдет в двух городских округах - Шатуре и Зарайске.

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Семья Шатура
30 июля 2024, 11:43
Около 100 нарушений в работе уличных фонарей устранили в Подмосковье в июле
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Около 100 нарушений в работе уличного освещения устранили в Подмосковье в июле.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, качественная работа уличного освещения важна для безопасности жителей в темное время суток. Для обеспечения исправной работы фонарей инспекторы ведомства регулярно проверяют их и выявляют нарушения. В этом также помогают камеры системы «Безопасный регион».

Всего в июле коммунальщики устранили 91 дефект, из них 29 - в Красногорске. Всего с начала года специалисты восстановили освещения более чем на тысяче объектах.

Сообщить о нарушениях в работе уличного освещения жители могут в территориальных отделах. Их месторасположение опубликовано на интерактивной карте.

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Благоустройство
30 июля 2024, 11:39
Звезды эстрады выступили на Дне города в Волоколамске
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Волоколамску исполнилось 889 лет. В эту субботу прошел масштабный праздник в День городского округа. В течение дня для жителей и гостей работали развлекательные площадки. Завершили вечер концертом, на котором выступили звезды российской эстрады.

Утром программа началась в городском парке, а завершилась вечером на главной площади. Для взрослых и детей организовали точки по продаже сладостей, игрушек и сувениров. Местом притяжения стал праздничный концерт.

Сначала выступили артисты клубных формирований домов культуры. Они показали пролог, посвященный Дню города и Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Гостей со сцены поздравила временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова и пожелала процветания городскому округу.

В конце для жителей подготовили подарок - праздничный концерт. Популярные хиты исполнили «Винтаж», «Балаган Лимитед», «Инь-Ян», Kolunov и LYRIQ.

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Праздники Семья Концерты Волоколамск
30 июля 2024, 11:36
Администрация Чехова провела встречу с жителями микрорайона Венюково
Телеканал «360»
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Выездной прием администрации городского округа Чехов прошел в микрорайоне Венюково. Встречу с жителями провел глава муниципалитета Михаил Собакин.

Жители смогли задать вопросы главе округа, депутатам и профильным специалистам администрации, главному врачу Чеховской больницы Андрею Попову и представителям Молодежного парламента. Среди наиболее острых тем: вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

В Венюково в день приема было многолюдно, спектр озвученных проблем был очень широкий. Большую часть вопросов решили прямо на месте, а те, что требуют доработки взяли на особый контроль. Жители отметили, что в рамках выездной администрации можно обсудить тему сразу с несколькими специалистами и рассмотреть разные варианты решения.

Такие приемы жителей в формате выездной администрации проводятся каждый четверг.

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Чехов
30 июля 2024, 11:35
Свыше 4 тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с января
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С начала года лесная охрана Московской области зафиксировала 4,2 тысячи нарушений законодательства. Проверки проводились в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовых товариществах. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, больше всего нарушений выявили на территории Волоколамского лесничества - 772. На территории Истринского лесничества зафиксировали 505 недочетов, на территории Бородинского лесничества - 272.

Отмечается, что чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной и санитарной безопасности, а также самовольно занимали лесные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.

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Лесные пожары

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