Московский областной форум «Многодетная Россия» прошел в Шатуре
Более 50 семей со всего Подмосковья посетили региональный форум «Многодетная Россия» в Шатуре. Для детей подготовили игры и мастер-классы, а для взрослых — образовательную программу по мерам поддержки.
Пока дети участвовали в мастер-классах, прыгали на батутах и пробовали свои силы в армрестлинге, родители разговаривали о важном. На повестке были вопросы льготной ипотеки, сертификатов на приобретение автомобиля и другие меры поддержки.
Этому в Подмосковье уделяется особое внимание. Многодетным семьям выделяют земельные участки, подводят к ним коммуникации и строят дороги.
«Раньше давали земельные участки, поэтому и брали. Сейчас поняв, что не могут осилить не только постройку дома, но и даже обработку этого участка, многодетные семьи бы с удовольствием отказались от земельного участка и получили компенсацию. Этот вопрос нас очень просили проработать», - рассказала председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Московской области Марина Кондратович.
В финале форума прошел гастрономический конкурс «Семейный пирог». Участники приготовили выпечку с творожной начинкой, с вишней, капустой, шпинатом.
Всего в 2024 году участниками форума «Многодетная Россия» станут почти 1000 человек. Он будет двухдневный и пройдет в двух городских округах - Шатуре и Зарайске.
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