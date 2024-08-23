Московский областной форум креативных индустрий начался в Красногорске

Заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Жигарев отметил, что в России этот показатель приближается к 3%. По его словам, важно продолжать поддерживать предпринимателей в этой сфере.

На форуме «100% Креатив» около 50 подмосковных производителей представили свои товары на выставке-ярмарке, где можно было увидеть работы мастеров по дереву, производителей женских сумок из натуральной кожи, а также изделия Гжельского завода и многое другое.

Заместитель председателя Мособллумы Олег Рожнов подчеркнул, что развитие креативных индустрий - это важный шаг для роста малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и сохранения национальных народных промыслов.

Производители, участвовавшие в форуме, отметили, что это отличная возможность заявить о своем бренде. Александра Федотова, недавно основавшая собственный бренд одежды, выразила надежду, что участие в форуме поможет познакомить людей с ее продукцией и получить полезный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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