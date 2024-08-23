23 августа 2024, 17:45

Московский областной форум креативных индустрий начался в Красногорске

Мособлдума
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Мособлдумой и центром «Мой бизнес» организовало региональный форум креативных индустрий. Это важный сектор экономики, во многих развитых странах его доля в ВВП достигает 12%.

Заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Жигарев отметил, что в России этот показатель приближается к 3%. По его словам, важно продолжать поддерживать предпринимателей в этой сфере.

На форуме «100% Креатив» около 50 подмосковных производителей представили свои товары на выставке-ярмарке, где можно было увидеть работы мастеров по дереву, производителей женских сумок из натуральной кожи, а также изделия Гжельского завода и многое другое.

Заместитель председателя Мособллумы Олег Рожнов подчеркнул, что развитие креативных индустрий - это важный шаг для роста малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и сохранения национальных народных промыслов.

Производители, участвовавшие в форуме, отметили, что это отличная возможность заявить о своем бренде. Александра Федотова, недавно основавшая собственный бренд одежды, выразила надежду, что участие в форуме поможет познакомить людей с ее продукцией и получить полезный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Красногорск Бизнес
23 августа 2024, 18:21
Более 230 домов капитально отремонтируют в Подольске в этом году
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В городском округе Подольск обновили уже 103 многоквартирных дома, а до конца года реконструируют еще 138. Рабочие приводят в порядок инженерные системы к отопительному сезону, укрепляют кровлю и фундамент.

Всего в 2024 году модернизируют более 1400 элементов в 231 многоквартирных домах Подольска. Строители реконструируют фасады, меняют инженерные коммуникации, ремонтируют мягкие и скатные крыши, обновляют лифты, укрепляют фундаменты.

«В 103 домах уже готовы 194 системы. Работы продолжаются в 138. Главная задача сейчас - выполнить все необходимое для стабильного запуска отопления», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Качество работ проверяют специалисты администрации и Фонда капитального ремонта Московской области. На прошлой неделе комиссия проинспектировала 26 объектов.

Информацию по программе капитального ремонта можно уточнить на сайте фонда или самостоятельно в разделе «Карта».

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Подольск Ремонтные работы
23 августа 2024, 17:56
День поселка Горки-2 и села Знаменское отпразднуют 24 августа
Медиасток.рф
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День рождения отпразднуют 24 августа два населенных пункта в Одинцовском округе. В этом году 100 лет исполнится поселку Горки-2, а село Знаменское отпразднует 520-летие.

В селе Знаменское 24 августа состоится открытие памятной стелы рядом с домом № 3. После присутствующие возложат цветы к памятнику погибшим воинам. В полдень на территории местного храма пройдет праздничное чаепитие.

В Горках-2 гуляния развернутся на стадионе и в Доме молодежи. Там пройдет детская анимационная программа с мастер-классами и арт-студией. Все желающие смогут покататься на лошадях и посетить ретровыставку. Вечером гостей праздника ждет концерт группы «Мишель» и показ фильма в рамках «Ночи кино».

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Одинцово Выставки Концерты
23 августа 2024, 17:27
Химкинской клинической больнице исполнилось 70 лет
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химкинская больница отметила 70-летний юбилей. За время работы здесь спасли жизни нескольким тысячам пациентов.

Химкинская больница - самое большое многопрофильное лечебное учреждение в городском округе. История заведения начиналась с маленькой провинциальной лечебницы, затем больница стала одной из крупнейших в Подмосковье.

«Мы оказываем все виды помощи: от хирургии до родовспоможения. За последнее время открыли дневные стационары взрослой и детской хирургии, отделение взрослой и детской реабилитации, паллиативное отделение. Регулярно приобретается современное оборудование, которое позволяет на высоком уровне проводить диагностику и лечение различных заболеваний», - отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Структура Химкинской больницы включает в себя пять детских и девять взрослых поликлиник, свыше более 20 профильных отделений, женскую консультацию и родильный дом, который откроется после капитального ремонта в конце года.

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Больницы Химки Медицина
23 августа 2024, 17:24
Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию по безопасности во дворах
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Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Автоинспекторы напомнили детям и родителям правила дорожного движения, безопасного поведения во дворах, а также раздали световозвращатели для верхней одежды и рюкзаков.

В мероприятии приняли участие госавтоинспекторы, сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации округа и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск.

«Во дворах Солнечногорска бывает активное автомобильное движение. Не всегда водители ведут себя благоразумно и соблюдают скоростной режим. Поэтом и детям, и взрослым следует быть предельно внимательными и не пренебрегать правилами безопасности: не выбегать на проезжую часть, обязательно осматриваться по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Об этом мы напоминаем во время акции», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Цель акции «Безопасный двор» - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

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Дети Солнечногорск Правила

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