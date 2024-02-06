Московский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом пополнил штат сотрудников

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, новые высококвалифицированные специалисты приехали на работу в Подмосковье из Москвы, Челябинской, Иркутской, Рязанской областей и других субъектов Российской Федерации.

Кроме того, на базе Центра начали работать консультанты из некоммерческих организаций, которые помогают пациентам научиться жить с диагнозом и проходить постоянную поддерживающую терапию.

«Создание такой мультидисциплинарной команды поможет решить две основные задачи: эффективное противодействие ВИЧ-инфекции в Московской области, а также расширение доступности и качества оказываемой медицинской помощи нашим пациентам», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Дробышевская.

В центре работают врачи-эпидемиологи, инфекционисты, оториноларинголог, рентгенологи, стоматолог, дерматовенерологи, невролог, врачи функциональной диагностики и врачи клинической лабораторной диагностики, медицинский психолог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

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