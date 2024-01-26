Московский областной центр охраны материнства и детства получил новое оборудование в 2023 году

«Отделение лучевой и МР диагностики получило передвижной рентгенологический цифровой аппарат стоимостью свыше 6,9 миллиона рублей», - пояснила главный врач центра Татьяна Мельник.

Кроме того, новые аппараты установили в родильном блоке: УЗИ, фетальные мониторы для матери и плода, инфузионные насосы и другие необходимые аппараты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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