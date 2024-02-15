15 февраля 2024, 23:55

Московский областной центр крови провел экскурсию для школьников

Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Центр крови Московской области впервые организовал экскурсию для школьников, которая прошла 14 февраля. Первыми посетителями стали учащиеся международной школы смешанного обучения.

В рамках школьной программы ребята уже проходили раздел про кровь, но только в теории. Теперь они смогли узнать о процессе забора больше информации. Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов рассказал о донорах и условиях, необходимых для того, чтобы стать ими.

«Очень важно знакомить младшее поколение с работой Центра крови, чтобы в будущем они вновь пришли сюда - уже в качестве доноров», - указал Глеб Марнов.

Школьникам также продемонстрировали процессы анализа крови, определения группы и резус-фактора в лаборатории. Затем они посетили зал, где производится забор донорской крови и ее компонентов. Далее ребятам показали «закулисье» центра, где разделяют цельную кровь на компоненты, проверяют на инфекции, замораживают плазму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что подмосковный проект «Поликлиника. Перезагрузка» победил в конкурсе управленческих практик.

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Врачи Школьники
15 февраля 2024, 23:28
Более 52 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли из парков Московской области за прошедшую неделю. В первую очередь убирали главные аллеи и дорожки, расположенные на территории зеленых зон.

Специалисты после очистки территорий обрабатывают их противогололедными смесями, чтобы жители и гости региона могли передвигаться безопасно.

В Московской области насчитывается 193 парка культуры и отдыха. При этом общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет порядка двух миллионов квадратных метров.

«Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», - подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями непогоды в регионе. Он подчеркнул, что для расчистки территорий вывели всю технику.

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Парки
15 февраля 2024, 22:58
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий. В совещании приняли участие главы городских округов. Специалисты обсудили уборку территорий и алгоритм работы коммунальных служб.

Аипова подчеркнула, что в ближайшее время прирост снежного покрова может достичь 20 сантиметров. Специалисты продолжают уборку входных групп и пешеходных дорожек.

«На особом контроле очистка проездов к контейнерным площадкам для доступа мусоровозов. Уборочная техника прометает основной ход дворовых проездов, а также въезды и выезды», - указала Аипова.

Она отметила, что 16 февраля уборка территорий от последствий снегопадов продолжится в Московской области по намеченному плану. Жителей региона просят с пониманием отнестись к шумным работам.

«Начиная с воскресенья, занимаемся зачисткой всех проездов, парковок и других элементов двора. Поставили план - ежедневно освобождать около 20% территорий», - рассказала руководитель ГУСТ.

Аипова добавила, что уборку детских площадок проводят в последнюю очередь, а основное внимание уделяется пешеходной инфраструктуре.

Кроме того, в ходе совещания обсудили отработку недочетов, о которых сообщали управдомы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
15 февраля 2024, 22:31
Фракция КПРФ в Мособлдуме проголосовала за дополнительную поддержку семей с детьми-инвалидами
https://vk.com/a_naumov_kprf
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Очередное заседание фракции КПРФ в Мособлдуме состоялось 15 февраля. Депутаты поддержали принятие девяти проектов закона, включая предложение по предоставлению выплаты одному из родителей ребенка-инвалида в размере 18 тысяч рублей в месяц, независимо от уровня доходов семьи.

Фракция КПРФ также поддержала проект областного закона, расширяющего право газификации индивидуальных жилых домов в Московской области для семей, члены которых являются участниками специальной военной операции.

В ходе заседания руководитель фракции КПРФ Александр Наумов рассказал о предстоящих мероприятиях Московского комитета и Центрального комитета КПРФ. 16 февраля пройдет рабочий визит в городской округ Лыткарино кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова. 23 февраля в Подмосковье состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Советской Армии.

Александр Наумов выразил благодарность депутатам, руководителю аппарата фракции Константину Елисееву, ведущему инспектору аппарата фракции Дмитрию Соловьеву и референту заместителя председателя Мособлдумы Александру Федоренко за своевременную подготовку вопросов к заседанию Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Семья Депутаты Мособлдума КПРФ
15 февраля 2024, 22:01
Более 200 человек приняли участие в профсоюзной акции Минздрава Подмосковья 14 февраля
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Профсоюзная акция Министерства здравоохранения Подмосковья прошла 14 февраля в трех подразделениях региона. В ней приняли участие более 200 человек.

Председатель первичной профсоюзной организации Минздрава Подмосковья Ирина Корепанова, отметила, что акцию организовали для того, чтобы коллеги могли поблагодарить друг друга и поздравить с праздником.

«Более 400 поздравительных открыток наши коллеги отправили друг другу, мы сами разносили пожелания», - добавила Ирина Корепанова.

Участникам предлагалось выразить благодарность тремя способами: через QR-код, с помощью поздравительной открытки или плаката.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Здравоохранение Минздрав

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