Московский областной центр крови провел экскурсию для школьников

В рамках школьной программы ребята уже проходили раздел про кровь, но только в теории. Теперь они смогли узнать о процессе забора больше информации. Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов рассказал о донорах и условиях, необходимых для того, чтобы стать ими.

«Очень важно знакомить младшее поколение с работой Центра крови, чтобы в будущем они вновь пришли сюда - уже в качестве доноров», - указал Глеб Марнов.

Школьникам также продемонстрировали процессы анализа крови, определения группы и резус-фактора в лаборатории. Затем они посетили зал, где производится забор донорской крови и ее компонентов. Далее ребятам показали «закулисье» центра, где разделяют цельную кровь на компоненты, проверяют на инфекции, замораживают плазму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что подмосковный проект «Поликлиника. Перезагрузка» победил в конкурсе управленческих практик.

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