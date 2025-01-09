Московский областной центр крови провел День донора в Коломне

Кровь смогли сдать жители Коломны, которые достигли совершеннолетия. Желающих принимали без предварительной записи.

«Выездная донорская акция Московского областного центра крови в конькобежном центре „Коломна“ проходит регулярно, примерно раз в квартал. Для этих целей предоставляются помещения медико-восстановительного центра, где созданы все необходимые условия для доноров и медицинского персонала», - отметил генеральный директор Конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.

В акции приняли участие 60 жителей, из них до процедуры допустили 53 человека. Всего коломенцы сдали 23,85 литра крови.

«Я благодарен всем нашим жителям за участие в акции. Каждая доза - это гарантия того, что в нужный момент пациент будет обеспечен необходимым объемом компонентов донорской крови. Напомню, что все желающие могут сдавать кровь в отделении переливания Коломенской больницы», - рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Около тысячи человек регулярно сдают кровь в Московском областном центре. Еще столько же готовы откликнуться на помощь в любой момент. Отметим, что 22 человека стали Почетными донорами России в 2024 году.