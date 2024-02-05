Московский областной центр крови опубликовал актуальный отчет по донорам за неделю

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что врачи отмечают повышенную потребность в определенной группе крови красным или желтым цветами.

По словам главного врача по медицинской части Глеба Марнова, донорам чья группа светится зеленым цветом лучше воздержаться от донации крови.

«В случае посещения ими службы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения. Также стоит обратить внимание, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании» - пояснил Марнов.

Напомним, что донором может стать каждый гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях один год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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