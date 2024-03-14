Московский Губернский театр представит спектакль «Капитанская» к 225-летию Пушкина

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил школу № 21 в Богородском городском округе, где сейчас проводится капитальный ремонт. По его словам, все материалы и оборудование — отечественные, именно поэтому образовательное учреждение обновят в соответствии со сроками.

Преобразить школу планировали давно. Сейчас на объекте заменяют кровлю, ремонтируют внутренние помещения, инженерные системы, в том числе и наружные. Также рабочие смонтируют вентилируемый фасад, установят освещение и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, школу построили в 1962 году. На данный момент здесь также учатся молодые кадеты, которые являются примером патриотизма и гордостью округа.

«Я всегда говорил, что буду поддерживать молодое поколение словом и делом. Очень важно создавать хорошие условия для обучения будущих специалистов, чтобы желание достичь своей цели только росло», - прокомментировал Черемисов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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