Московский Губернский театр отпразднует 10-летие в январе

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что в рамках программы «Открытый театр» будут доступны мастер-классы и тренинги по театральному искусству, пройдут встречи с музыкантами и актерами. У гостей будет возможность поиграть в настольные игры и послушать театральные анекдоты.

Вечером 12 января состоится торжественное мероприятие, на котором будут присутствовать известные деятели культуры и руководители крупных московских сцен.

В репертуаре Московского Губернского театра представлены разнообразные спектакли, охватывающие как классику, так и современную драматургию, а главное - рассказывающие о вечных темах, которые волнуют всех. Театр начал свое существование 9 января 2014 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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