Московский бульвар в Балашихе благоустроят весной 2024

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Заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян вместе с сотрудниками управляющей компании осмотрели территории в микрорайоне Новый Свет. Особое внимание уделили Московскому бульвару. Здесь убрали листву и мусор. Когда установится хорошая погода, специалисты займутся озеленением: высадят цветы. А также покрасят скамейки.

Внимание инспекции привлекли грязные фонари, задачу по их помывке передадут ответственной организации.

Также комиссия провели качество уборки на улицах Звездная и Солнечная.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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