Московский бульвар в Балашихе благоустроят весной 2024
Работы по благоустройству проводятся в микрорайоне Новый Свет в Балашихе. Идет уборка дворовых территорий и Сквера ветеранов.
Заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян вместе с сотрудниками управляющей компании осмотрели территории в микрорайоне Новый Свет. Особое внимание уделили Московскому бульвару. Здесь убрали листву и мусор. Когда установится хорошая погода, специалисты займутся озеленением: высадят цветы. А также покрасят скамейки.
Внимание инспекции привлекли грязные фонари, задачу по их помывке передадут ответственной организации.
Также комиссия провели качество уборки на улицах Звездная и Солнечная.
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