Московская железная дорога присоединилась к экоакции

В рамках этого мероприятия работники МЖД примут участие в организованных на местном и региональном уровнях мероприятиях, а также проведут субботники, на которых планируется посадить более 24 тысяч деревьев и кустарников.

В ближайшие выходные железнодорожники присоединятся к посадке деревьев в подмосковном Абрамцево, где находится знаменитый музей-заповедник, связанный с именем одного из строителей Ярославского направления МЖД, Саввы Мамонтова.

В прошлом году в рамках акции «Зеленая Весна» работники МЖД провели уборку более 20 тысяч квадратных метров городских территорий, ликвидировали 19 свалок, отсортировали более восьми тонн отходов, восстановили 23 памятных места, связанных с Великой Отечественной войной.

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