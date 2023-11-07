Московская областная филармония поставит концерт из цикла «Шедевры классики» 11 ноября

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Зрители концерта смогут послушать симфонический оркестр «Инструментальная капелла» под управлением одного из самых востребованных дирижеров нового поколения Ивана Никифорчина. Он исполнит произведения П. И. Чайковского.

Художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский рассказал, что перед гостями мероприятия выступят известные артисты филармонии, а также приглашенные звезды.

«Прозвучат шедевры классической музыки. Это станет великолепным подарком для жителей и гостей Подмосковья», - сообщил Максим Дунаевский.

Он также пригласил всех жителей Московской области посетить концерт и выразил уверенность в том, что они не останутся разочарованными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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