Московская областная филармония открыла цикл концертов в Красногорске
Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске 7 октября Московская областная филармония откроет цикл концертов «Шедевры классики». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«Симфонический оркестр „Инструментальная капелла“ под управлением одного из самых востребованных дирижеров нового поколения Ивана Никифорчина исполнит произведения Чайковского и Рахманинова», - уточнили в ведомстве.
Зрители услышат второй фортепианный концерт Рахманинова, пятую симфонию Чайковского, музыку из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Начало концерта в 19:00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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