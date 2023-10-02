Московская областная больница имени Розанова изменила название
Московская областная больница имени профессора Розанова изменила название. Теперь она называется ГБУЗ «Пушкинская больница имени профессора Розанова В.Н.».
«Для пациентов ничего не изменится. Мы и дальше будем оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в установленном порядке», - отметил главный врач Владимир Мануйлов.
По его словам, в состав медучреждения также входят три стационара - в Пушкино, в Ивантеевке и в поселке Ашукино.
машин скорой помощи, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Их задействуют в работе уже со следующей недели.
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