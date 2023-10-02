Московская областная больница имени Розанова изменила название

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«Для пациентов ничего не изменится. Мы и дальше будем оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в установленном порядке», - отметил главный врач Владимир Мануйлов.

По его словам, в состав медучреждения также входят три стационара - в Пушкино, в Ивантеевке и в поселке Ашукино.

машин скорой помощи, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Их задействуют в работе уже со следующей недели.

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